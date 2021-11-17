Подозреваемый в педофилии отказался от допроса на детекторе лжи.

В России по подозрению в педофилии задержали депутата от КПРФ Артема Самсонова.

Как пишет Telegram-канал Mash, дело на депутата завели за то, что он показывал ребенку фаллоимитатор.

"Следователи считают, что парламентарий, отдыхая на пляже во Владивостоке, не только продемонстрировал 11-летнему ребенку секс-игрушку, но и рассказал о ее предназначении. Свидетелей этого и мальчика уже опросили", – отмечается в сообщении.

Известно, что свидетели по делу прошли полиграф, их показания подтвердились. Мальчика тоже допросили, ему назначена психолого-лингвистическая экспертиза. Задержанный депутат от допроса на детекторе лжи отказался.

Читайте также"Он от нас откупился": обвиненного в педофилии режиссера "Ералаша" разоблачили еще в 2000-хСамсонова задержали по подозрению в совершении преступления по статье 132 (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста) УК РФ. У него дома провели обыск.

Ранее сообщалось, как в России педофил "со стажем" изнасиловал и задушил двух 10-летних девочек.

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Автор: Катерина Шварц