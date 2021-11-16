В доме могло произойти короткое замыкание.

В Днепре полицейские задержали администратора и санитарку дома престарелых, где погибли пять женщин.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

Напомним, что инцидент произошел 16 ноября.

Женщины в возрасте от 75 до 89 лет могли умереть из-за отравления угарным газом.

Читайте такжеМужчина трижды выстрелил себе в лицо и остался жив"Предварительно установлено, что в одной из комнат на втором этаже дома, где обнаружены погибшие, случилось короткое замыкание и возгорание электропроводки", - говорится в сообщении.

Полицейские задержали администратора и санитарку заведения.

Следствие продолжается, впоследствии будут назначены все необходимые экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области в результате пожара погибли три человека.

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Автор: Людмила Жерновская