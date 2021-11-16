В Днепре полицейские задержали администратора и санитарку дома престарелых, где погибли пять женщин.
Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.
Напомним, что инцидент произошел 16 ноября.
Женщины в возрасте от 75 до 89 лет могли умереть из-за отравления угарным газом.
Читайте такжеМужчина трижды выстрелил себе в лицо и остался жив"Предварительно установлено, что в одной из комнат на втором этаже дома, где обнаружены погибшие, случилось короткое замыкание и возгорание электропроводки", - говорится в сообщении.
Полицейские задержали администратора и санитарку заведения.
Следствие продолжается, впоследствии будут назначены все необходимые экспертизы.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области в результате пожара погибли три человека.