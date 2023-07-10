Убитый захватчик был командиром подводной лодки.

В Краснодаре застрелили заместителя начальника городского отдела по мобилизационной работе и командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого.

Как сообщает Телеграм-канал "SHOT", 42-летний Станислав Ржицкий отправился в восемь часов на утреннюю пробежку. Неизвестный подстерег его возле спорткомплекса "Олимп" и выстрелил четыре раза в спину и грудь Ржицкого, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший скончался на месте от ранений.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", нападавшего ищут.

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Станислав Ржицкий был капитаном 2-го ранга и командиром подводной лодки "Краснодар". Украинские СМИ писали, что именно он запускал "Калибры" по мирным украинским городам.

Таинственные смерти в РФ

В начале года стало известно, что умер 85-летний Павел Камнев, научный руководитель российского концерна "Алмаз-Антея" и разработчик крылатых ракет "Калибр".

Прошлым летом в московском СИЗО умер новосибирский ученый-физик Дмитрий Колкер, в отношении которого открыли дело о государственной измене.

А совсем недавно умер очередной русский ученый, причастный к созданию оружия. На этой неделе мертвым нашли одного из создателей первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37 Григория Клинишова.

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