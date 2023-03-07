Региональные власти заявили, что не несут ответственность за свою тероборону.

Оперативный штаб Белгородской области РФ отреагировал на обращение жены недовольного мобилизованного в тероборону, которого вместе с сослуживцами перебросили в "ДНР" и записали в штурмовое подразделение.

Как сообщает российское издание Astra, оперативный штаб, комментируя отправку мобилизованных в "ДНР", сообщил, что решения о передислокации принимает исключительно министерство обороны РФ, а региональные власти к этому не причастны.

Кроме того, штаб утверждает, что бойцы не имеют отношения к теробороне, поскольку были призваны в рамках мобилизации. К тому же, воинская часть прошла подготовку, отвечает штаб.

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Недовольство российских мобилизованных - что известно

6 марта в сеть попало видео с мобилизованными из Белгородской области, ранее состоявшими в теробороне. Они жаловались, что их перебросили в "ДНР" и записали в штурмотряды, после чего без подготовки и разведки бросили "штурмовать деревни". Они утверждали, что такое руководство привело к серьезным потерям, и заявили, что не будут выполнять приказы.

Это не первое похожее обращение. На перебрасывание из теробороны в штурмовые подразделения ранее жаловались "мобики" из Иркутской области. А мобилизованные из Тувы также утверждали, что военные "ДНР" их били и запугивали.

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