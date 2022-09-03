Учителя в школе на патриотических занятиях насаждают русским детям ненависть к украинцам и оправдывают войну.

В России начали проводить патриотические внеклассные занятия под названием "разговоры о важном". Первое из них прошло 1 сентября.

Русское издание "Важные истории" опубликовало расшифровку записи занятия. Ее им прислали школьники.

На этих мероприятиях российским детям под видом "патриотических взглядов" насаждают ненависть к украинцам и оправдывают кровавую войну, которую начала РФ.

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Школьники записали такое занятие в одной из школ Москвы. В каком классе его проводили - неизвестно.

В начале записи учительница интересуется у школьников, что такое патриотизм и национализм, а также предлагает выбрать к какой группе относят себя ученики. Поскольку дети не ответили, женщина рассказывает им якобы правдивую историю четырехлетнего мальчика, убитого "националистами". Об этом ей якобы рассказал участник "спецоперации".

Далее учительница спрашивает у детей, верят ли они, что Россия начала войну ради территорий и нужны ли РФ эти земли. Ученики продолжили молчать, и женщина заявила, что одобряет решение президента РФ Владимира Путина начать боевые действия.

"России территории не нужны. Она не стала бы воевать, если бы там на территории не жили русские. Понимаете? Там живут граждане русской национальности. Мы же были в составе одного государства и никто тогда не задумывался над тем, где им жить. В нашей стране, Советском Союзе, бывшем Советском Союзе, любой человек мог жить в любой республике. И никто никого не преследовал. И они (россияне в Украине - УНИАН) оказались там, живут там. И бросать свои дома и переезжать в Россию они тоже не очень хотят" - рассказала россиянка.

Как ранее сообщал УНИАН, Путин во время встречи со школьниками в городе Калининград 1 сентября рассказал свою интерпретацию исторических событий. Так, он заявил, что Украины до СССР никогда не существовало и Россия якобы отдала для ее создания свои исторические земли.

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