В ЦПД заявили, что псевдоисторическая методичка направлена на "промывку мозгов" украинским детям и воспитание их в "русском духе".

Российские оккупанты подготовили для учителей в ОРДЛО указания по проведению для школьников пропагандистской лекции 1 сентября.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации в Telegram.

"Кремлевские кураторы ОРДЛО подготовили указания для учителей по проведению 1 сентября пропагандистской лекции для школьников временно оккупированных территорий. Так называемый документ является сборником вымышленных событий, что противоречат не только историческим фактам, но и здравому смыслу", - подчеркнули в ЦПД.

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В пропагандистскую методичку вошли такие тезисы:

"украинский исторический миф" придумал Михаил Грушевский;

территории Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской и Донецкой областей, а также полуостров Крым якобы всегда принадлежали России;

украинский язык является искусственным, его навязывали людям силой;

Запад стремится нарушить стабильность России, однако "спецоперация" завершится победой и освобождением от террора бандеровцев".

"Псевдоисторическая методичка направлена на "промывку мозгов" украинским детям и воспитание их в "русском духе". Поэтому после освобождения оккупированных территорий Украина должна приложить немало усилий, чтобы восстановить украинскую систему среднего и высшего образования", - подытожили в ведомстве.

Напомним, несколько ранее конфликтолог объяснил, почему россияне верят в ложь Кремля.

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