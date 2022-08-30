Российские оккупанты подготовили для учителей в ОРДЛО указания по проведению для школьников пропагандистской лекции 1 сентября.
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации в Telegram.
"Кремлевские кураторы ОРДЛО подготовили указания для учителей по проведению 1 сентября пропагандистской лекции для школьников временно оккупированных территорий. Так называемый документ является сборником вымышленных событий, что противоречат не только историческим фактам, но и здравому смыслу", - подчеркнули в ЦПД.
В пропагандистскую методичку вошли такие тезисы:
- "украинский исторический миф" придумал Михаил Грушевский;
- территории Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской и Донецкой областей, а также полуостров Крым якобы всегда принадлежали России;
- украинский язык является искусственным, его навязывали людям силой;
- Запад стремится нарушить стабильность России, однако "спецоперация" завершится победой и освобождением от террора бандеровцев".
"Псевдоисторическая методичка направлена на "промывку мозгов" украинским детям и воспитание их в "русском духе". Поэтому после освобождения оккупированных территорий Украина должна приложить немало усилий, чтобы восстановить украинскую систему среднего и высшего образования", - подытожили в ведомстве.
Напомним, несколько ранее конфликтолог объяснил, почему россияне верят в ложь Кремля.