Санитар проработал в госпитале два с половиной месяца, начиная с декабря 2020 года.

В Москве санитар "ковидного" госпиталя в ледовом дворце «Крылатское»Саиданвар Сулаймонов сообщил, что его уволили после того, как он опубликовал в Твиттере фотографию, сделанную в день акции «Любовь сильнее страха».

Медицинский работник сделал снимок во время рабочей смены в госпитале — в кадре он стоит в защитном костюме и светит фонариком, пишет Медуза.

«Так как я работаю в „красной зоне“, у меня не было возможности выйти на улицу и сфотографироваться. Я решил внутри госпиталя», — рассказал Сулаймонов в треде в Твиттере.

Спустя 15 минут после публикации его снимок заметили СМИ. После этого старшая медсестра вызвала санитара «на ковер», но беседа в итоге так и не состоялась.

"Меня уволили с утра. Решение было принято старшими менеджерами. Так как я работал на компанию, которая сотрудничает с госпиталем. Увольнение прошло тихо и спокойно. Попросили забрать все вещи из шкафчика и ключи от раздевалки попросили обратно. <…> Вот так в одночасье я лишился работы из-за своей гражданской позиции. Вот так в России поступают со всеми инакомыслящими. Вот так в России нет репрессий в сторону неугодных", - написал санитар.

Санитар проработал в госпитале два с половиной месяца, начиная с декабря 2020 года. После увольнения он попросил в твиттере о финансовой помощи.

В то же время представители профсоюза «Альянс врачей» предложили медработнику юридическую помощь, поскольку, по мнению представителей организации, «очевидно, что при вашем увольнении были нарушены ваши права».

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Автор: УНИАН