Во временно оккупированном Крыму пенсионерка "превратила" лидера украинского националистического движения Степана Бандеру в британского актера Томаса Шелби, более известного по своей роли главаря банды "Острые Козырьки".
Неадекватная бабушка устроила скандал, увидев британского "Бандеру" в виде татуировки на ноге у девушки, и написала на нее донос в полицию, пишет Nexta Live.
При этом телеграм-канал Mash уточнил, что инцидент произошел в одном из автобусов, который ехал из Джанкоя до Севастополя. Испугалась "Бандеры" бабушка Лидия, которая увидела на ноге своей соседки по пассажирскому сидению лидера ОУН.
Девушку также восприняли "экстремистской" из-за платья с вышивкой, которое пенсионерка нарекла "вышиванкой".
"Предполагаемая экстремистка оказалась работницей местного морга, "малороссийская рубаха" - обычным платьем, икона украинских националистов - вы уже знаете кем", - говорится в сообщении.
Оккупанты испугались на фронте "бандеромобиля"
Напомним, что ранее интересный инцидент с "Бандерой" произошел на одном из направлений украинского фронта. Там оккупанты получили "прилет" по своим позициям с "бандеромобиля".
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