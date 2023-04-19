За бессонные ночи враг должен "благодарить" 129-ю бригаду ТрО.

На фронте сбылся самый ужасный страх россиян. Вооруженные силы Украины обстреляли позиции оккупантов из "бандеромобиля". Напомним, что недавно глава Следственного комитета РФ как раз напоминал россиянам о "нацистах" и "фашистах", которые живут в Украине.

Соответствующий ролик на потеху украинцев во вторник, 19 апреля, выложил СтратКом ВСУ на своей странице в Telegram. Там отметили, что по оккупантам в кадре отрабатывает 7-й отдельный батальон "АРЕЙ" УДА 129-й бригады Сил территориальной обороны.

Так, после стартового: "Выстрел"! -, который выкрикивает один из защитников Украины, "подарок" от "бандеромобиля" направляется на вражеские позиции.

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ВСУ уничтожили "жестянку" РФ на Запорожском направлении

Напомним, что сегодня "мощным" роликом украинцев также позабавил мэр Мелитополя Иван Федоров. Он рассказал об оперативной работе наших защитников, которым удалось уничтожить вражеский танк на одном из запорожских направлений фронта.

Тогда чиновник не уточнил, какому именно подразделению украинцы могут сказать "спасибо" за "поднятое настроение". Вражеский танк пылал очень "горячо".

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