Акция продлится до 10 мая на консолях Xbox.

Тактическая игра Peaky Blinders: Mastermind, созданная по мотивам сериала "Острые козырьки", а также сиквел симулятора охотника стали временно бесплатными на консолях Xbox. Акция закончится 10 мая в 10:00 по киевскому времени.

Как сообщили в Microsoft, опробовать оба тайтла бесплатно смогут подписчики сервисов Xbox Live Gold или Xbox Game Pass Ultimate. По истечении бесплатного периода весь прогресс в игре будет сохранен, а пользователи смогут приобрести обе игры со скидкой до 67%.

Трейлер Peaky Blinders: Mastermind

В Peaky Blinders: Mastermind главный герой, Томас Шелби, должен завоевать место главаря в банде "Острые козырьки". Для этого нужно тщательно планировать и совершать различные преступные операции.

В распоряжении игрока шесть персонажей. Каждый герой обладает уникальными способностями: от взлома замков и карманных краж до отвлечения врагов и умения драться.

Задания в игре – это головоломки, где нужно тщательно продумывать свои действия и комбинировать навыки персонажей. А так как все планирование происходит в уме главного героя, то игрок может отматывать действия вспять, чтобы найти более эффективный способ достижения цели.

Трейлер Hunting Simulator 2

Во второй части Hunting Simulator игрок вместе с собакой-помощником может охотиться на животных в большом открытом мире – от равнин Колорадо до лесов Европы.

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Автор: Сергей Коршунов