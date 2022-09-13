У Путина считают, что общественное мнение слишком эмоциональное, но это прогнозируемо.

В Кремле делают вид, что их не очень смущает возмущение россиян по поводу позорного разгрома "второй армии мира" на Харьковском направлении. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что граждане вопреки всему поддерживают диктатора Владимира Путина и его действия.

Об этом пишет "Интерфакс".

"Общественное мнение настолько чувствительно к тому, что происходит в рамках "специальной военной операции", понятно, что общественное мнение реагирует очень и очень эмоционально", - заявил Песков.

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Он также прокомментировал шквал критических постов в Телеграм-каналах по отступлению РФ. По его словам, критические высказывания по поводу СВО "в свете последних событий допустимы в рамках действующего законодательства, однако грань в этом вопросе является очень шаткой".

Песков подытожил, что "россияне поддерживают президента, это подтверждают настроения людей, их действия, участие в выборах и выбор, сделанный теми, кто использовал свой голос".

Как писал УНИАН, ранее сообщалось, что в Харьковской области Вооруженные силы Украины на отдельных участках вышли к государственной границе.

Вечером 12 сентября президент Владимир Зеленский подтвердил информацию о освобождение от оккупантов Вооруженными силами Украины 6 тысяч квадратных километров территории нашего государства от начала сентября.

Кроме Харьковщины, продолжается контрнаступление ВСУ на юге. С начала наступательной операции защитникам удалось подвинуть линию фронта на 12 километров.

На Донетчине Украина продолжает контролировать 45% территории несмотря на попытки оккупантов захватить область.

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