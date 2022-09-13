В течение двух последних недель уничтожено более 1 800 российских военных, сбиты два самолета, два вертолета. Уничтожены свыше 120 танков, более 130 артиллерийских систем, более 20 реактивных систем залпового огня.

По состоянию на 12 сентября линия фронта на юге Украины продвинулась на 12 километров, освобождено более 500 квадратных километров оккупированных территорий Юга.

Об этом рассказал генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко, сообщает Общественное.

По словам Марченко, благодаря удачному планированию Оперативного командования "Юг", украинские военные освободили 13 населенных пунктов оккупированного юга.

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"В течение двух последних недель уничтожено более 1 800 российских военных, сбиты два самолета, два вертолета. Уничтожены свыше 120 танков, более 130 артиллерийских систем, более 20 реактивных систем залпового огня. Благодаря современной технике, что нам предоставляют международные партнеры, артиллерийскими ударами ВСУ были уничтожены мосты, 150 командных пунктов РФ, около 70 баз, где хранятся боеприпасы", — сказал он.

По его словам, согласно сводке Главного управления разведки, есть подтверждение того, что российские офицеры, которые командуют на Херсонском направлении, морально очень подавлены.

"Насколько нам известно, им дали команду не открывать огонь, а проводить переговоры с украинскими военным и освобождать оккупированные территории", — добавил он.

Как сообщал УНИАН, украинские защитники по состоянию на 12 сентября освободили от российских оккупантов почти 6 тысяч квадратных километров территории нашей страны.

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