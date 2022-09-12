Российские оккупанты продолжают обстреливать территорию Донетчины.

Украина продолжает контролировать 45% территории Донецкой области, несмотря на все попытки России захватить нашу землю.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире национального телемарафона.

Он отметил, что российские оккупанты продолжают обстреливать территорию Донбасса.

"Донетчина - одна из крупнейших областей, которая подвергалась и еще подвергается нашествию врага, но контроль, несмотря на все их попытки, остается постоянным над 45% области. Это с учетом того, что Мариуполь и Волноваха - это не занятые города врагом, а уничтоженные города", - заявил Кириленко.

Также он выразил мнение, что люди, которые находятся на временно оккупированных территориях уже 8 лет, понимают, что "будущее есть с украинским государством, властью и вооруженными силами".

Напомним, на юге и в Харьковской области продолжается контрнаступление ВСУ. Генштаб отчитывается о десятках деоккупированных сел. 8 сентября стало известно о взятии под контроль Балаклеи. ВСУ продолжают освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов Харьковской области.

10 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что всего с начала месяца ВСУ освободили около 2 тысяч квадратных километров. 12 сентября заммиинстра обороны Анна Маляр сообщила, что Украина освободила уже почти 6 тысяч кв. км. своей территории.

Как рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов по состоянию на 11 сентября 2022 года ВСУ освободили около 40 населенных пунктов на Харьковщине.

На юге украинские военные в течение последних двух недель продвинулись на разных участках от 4-х до несколько десятков километров, освобождены площади почти 500 кв. км. В частности, населенные пункты на Херсонщине - Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, сухой пруд и Миролюбовка - уже освобождены.

Сегодня, 12 сентября, Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что на освобожденных территориях Украины продолжается зачистка, сохраняется высокий риск минной опасности. Также фиксируются массовые преступления врага на украинской земле, факты нарушения международного гуманитарного права и правил ведения войны.

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