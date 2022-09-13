Скорость наступления, похоже, ошеломила и "простых" оккупантов, и их командиров.

Молниеносный украинское контрнаступление может стать переломным моментом в войне против РФ. В то же время на Кремль необходимо давить, чтобы помешать усилению вражеских сил.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на западную разведку.

Успехи ВСУ очевидцы, но развитие событий будет зависеть от действий врага, особенно если российский диктатор Владимир Путин объявит всеобщую мобилизацию или найдет веское подкрепление, чтобы компенсировать потери.

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Западные разведки констатируют что украинские воины за считанные дни вернули почти всю Харьковскую область, оккупированную войсками РФ с начала войны. Скорость наступления, похоже, ошеломила и "простых" оккупантов, и их командиров.

"У россиян проблемы. Вопрос будет в том, как они отреагируют. Но их слабости были выявлены, и они не имеют больших резервов живой силы или вооружения", – заявил на условиях анонимности американский чиновник.

Несмотря на молниеносное продвижение ВСУ осторожно идут в наступление, а затем уверенно закрепляют свои достижения. Россияне понимают, что им не хватает оружия и живой силы для того, чтобы вновь оккупировать возвращенные города.

Собеседники издания в западных разведках не считают, что Путин на фоне разгрома его войска решится на применение химического или тактического ядерного оружия. В то же время чиновники отмечают, что россияне все еще могут перегруппироваться и нанести ответный удар.

"Но недавние успехи возродили новое чувство оптимизма относительно того, что украинские войска могут отвоевать больше территории в ближайшие недели и потенциально вытеснить русских с территории, которую они удерживали с начала войны. Украинские военные и разведчики уже давно уверены в своей окончательной победе, часто несмотря на скептицизм со стороны США и западных союзников", - пишет издание.

"Конечно, это военная неудача для РФ. Но не знаю, Могу ли назвать это большой стратегической потерей на данный момент", - отметил представитель США, добавив, что еще рано говорить о полном изменении импульса в пользу Киева.

Как писал УНИАН, ранее сообщалось, что в Харьковской области Вооруженные силы Украины на отдельных участках вышли к государственной границе.

Вечером 12 сентября президент Владимир Зеленский подтвердил информацию о освобождение от оккупантов Вооруженными силами Украины 6 тысяч квадратных километров территории нашего государства от начала сентября.

Кроме Харьковщины, продолжается контрнаступление ВСУ на юге. С начала наступательной операции защитникам удалось подвинуть линию фронта на 12 километров.

На Донетчине Украина продолжает контролировать 45% территории несмотря на попытки оккупантов захватить область.

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