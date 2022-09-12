По словам эксперта, Купянск-Изюм - очень важная логистическая артерия для наступления оккупантов в направлении Словянска и Краматорска.

В рамках контрнаступления на востоке украинской армии удалось заполучить большой количество вражеской техники, а также пополнить обменный фонд пленными оккупантами.

О ситуации в Харьковской области в эфире проекта FreeДом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Это полноценное бегство (оккупантов, - УНИАН.). По количеству той техники, которую оставили российские подразделения, можно сказать, что происходило все хаотично. Особенно мы видим большое количество техники гусеничного типа, поскольку на ней неудобно бежать", - отметил он.

Также, по словам Коваленко, по количеству попавших в украинский плен оккупантов можно сказать, что некоторые подразделения побросали своих сослуживцев.

"Это было хаотическое отступление российских оккупантов из Харьковской области", - подчеркнул он.

Военный эксперт говорит, что захватчики бросили не менее 50 танков, более 100 единиц автомобильной техники колесного типа и т.д.

Коваленко объяснил также, что значит для РФ и ее армии потеря Харьковской области. По его словам, суть не в самом регионе, а в тех артериях, которые там размещены. Например, Купянск-Изюм - очень важная логистическая артерия для наступления оккупантов в направлении Словянска и Краматорска.

То есть теперь, по словам эксперта, у ВСУ появилась возможность зайти на территорию так называемых "республик" и освободить часть оккупированных населенных пунктов.

Напомним, на юге и в Харьковской области продолжается контрнаступление ВСУ. По словам президента Владимира Зеленского, всего с начала сентября ВСУ освободили около 2 тысяч квадратных километров.

Генштаб отчитывается о десятках деоккупированных сел. 8 сентября стало известно о взятии под контроль Балаклеи, западные СМИ пишут об освобождении Изюма, бои продолжались в Купянске – важном железнодорожном сообщении оккупантов.

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