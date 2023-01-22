Спикер Госдумы заявил, что военная помощь Украине "может закончиться трагедией мирового масштаба".

Глава Госдумы Вячеслав Володин, комментируя результаты "Рамштайн-8", заявил, что удары по России западным вооружением "приведут к ответным мерам более мощного оружия".

Путинская подстилка добавил, что американские, французские и немецкие депутаты "должны осознать ответственность перед человечеством".

Володин, несмотря на ряд фактов гибели от российских атак гражданского населения, все еще утверждает, что Россия наносит удары "исключительно по военной инфраструктуре", вместе с тем признавшись в ударах по критических объектах.

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Глава Госдумы также заявил, что военная помощь Украине "может закончиться трагедией мирового масштаба". "Аргументы, что ядерные державы ранее не использовали оружие массового поражения в локальных конфликтах, несостоятельны. Потому что эти государства не сталкивались с ситуацией, когда существовала угроза безопасности их граждан и территориальной целостности страны", - истерит Володин.

Восьмая встреча в формате Рамштайн - что известно

Хотя на заседании в формате "Рамштайн-8" 20 января и не согласовали поставку Украине танков Leopard, украинских военных все же отправят на учения.

В Украине откровенно критикуют результаты заседания, так как Киев ожидал от Запада передачи большого количества бронитехники, в том числе немецких танков.

В то же время министр обороны Алексей Резников отметил, что не вся помощь была публично анонсирована, кое-что остается за кулисами.

Накануне "Рамштайна" генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что новые пакеты помощи позволят Украине пойти в наступление.

Офис президента ожидает, что следующее заседание в формате "Рамштайн" будет уже "авиационным".

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