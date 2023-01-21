Советник руководителя Офиса президента подчеркнул, что нет никакого варианта закончить войну, кроме как нанести поражение России.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк упрекнул западным союзникам в нерешительности в предоставлении всей необходимой военной помощи, потому что каждый день промедления, потому что каждый день промедления-это смерти украинцев, сообщил он в Twitter.

"Послесловие к глобальной нерешительности... Вы все равно поможете Украине необходимым оружием и осознаете: нет никакого варианта закончить войну, кроме нанести поражение Российской Федерации", - отметил Подоляк.

Но, подчеркнул он, сегодняшняя нерешительность убивает все больше граждан Украины. "Каждый день промедления - это смерти украинцев. Думайте быстрее", - призвал советник руководителя ОП.

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Рамштайн-8 - главное

20 января состоялось заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-8"). Министр обороны США Ллойд Остин призвал ее участников не замедлять темпы в оказании поддержки Украине.

В то же время министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что союзники не имеют единодушного мнения о поставках современных танков западного производства в Украину. Он поручил чиновникам провести аудит немецких запасов танков Leopard-2 на тот случай, когда будет "положительное решение" - быстро перейти к поставке танков в Украину.

Также Писториус возразил, что решение Германии о потенциальной отправке танков Leopard-2 в Украину привязано к тому, сделают ли Соединенные Штаты аналогичный шаг с поставкой танков M1 Abrams.

Остин добавил, что решения о предоставлении Украине немецких основных боевых танков Leopard нет, как и американских танков M1 Abrams.

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