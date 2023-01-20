По результатам встречи украинская армия получит больше оружия и амуниции.

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал сегодняшний "Рамштайн" замечательной встречей друзей.

"Это была замечательная встреча друзей. Свободный мир стоит рядом с Украиной и аплодирует мужественным украинским воинам и нашему мужественному народу. Украинская армия получит больше оружия и амуниции", - написал Резников в своем Twitter.

Он добавил, что зло будет наказано, Украина одержит победу.

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Встреча в формате "Рамштайн" 20 января: подробности

Сегодня, 20 января, министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин призвал участников заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-8") не замедлять темпы поддержки Украины. Министр обороны США заявил, что Россия осуществляет перегруппировку, вербовку и пытается переоснащать свои войска.

Впоследствии генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что на заседании "Рамштайн-8" объявили о значительном новом пакете "боевых возможностей" для Украины.

В то же время Остин заявил после заседания, что решения о предоставлении Украине немецких основных боевых танков Leopard нет, как и американских танков M1 Abrams.

При этом Остин отметил, что сейчас внимание сосредоточено на том, чтобы обеспечить Украину такими возможностями, которые ей необходимы для успеха прямо сейчас.

"Итак, у нас есть окно возможностей между сегодняшним днем и весной... когда они начнут свою операцию, свое контрнаступление. И это недолгое время. Мы должны собрать вместе правильные способности", - сказал Остин.

Также Остин обратил внимание, что Швеция передаст Украине боевые машины пехоты CV90 и дополнительную помощь, которая предусматривает предоставление гаубиц Archer.

Кроме того он назвал вдохновляющим решение об оборонной помощи Украине от других союзников и, в частности, решение Дании передать Украине 19 гаубиц Caesar, решение Латвии о передаче переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, вертолетов и другой техники, а также решение Эстонии передать дополнительные боеприпасы калибром 155 мм.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении подчеркнул, что сегодняшний "Рамштайн" укрепит устойчивость Украины.

Он отметил, что хоть за получение современных танков придется побороться, но с каждым днем становится "сильнее очевидность безальтернативности того, что решение по танкам должно быть принято".