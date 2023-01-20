Борис Писториус дал понять, что Германия проверяет возможности своей промышленности, делает ревизию на складах Бундесвера, чтобы немедленно отправить танки в Украину сразу после принятия данного политического решения.

Во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-8") западные союзники не смогли единогласно принять решение о передаче Киеву танков Leopard 2.

Как заявил министр обороны Германии Борис Писториус для FAZ, у антироссийской коалиции нет единодушного мнения.

"Есть веские аргументы в пользу поставки, есть веские аргументы против", - сказал Писториус.

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Он отметил, что Германия не блокирует это решение, но пока продолжаются дискуссии и в будущем, возможно, Украина таки получит танки Leopard 2.

Писториус дал понять, что Германия проверяет возможности своей промышленности, делает ревизию на складах Бундесвера, чтобы немедленно отправить танки в Украину сразу после принятия данного политического решения.

"Этот день может наступить", - подарил надежду Украине Писториус.

Немецкий министр признался, что не знает, позволит ли его страна полякам передавать Leopard 2 Киеву. Это решение примет канцлер ФРГ Олаф Шольц. В то же время, по словам Писториуса, Польша имеет право обучать украинских военных руководить "Леопардами".

Танки Leopard 2 для Украины

Уже давно продолжаются дискуссии о том, чтобы передать ВСУ немецкие танки. Ранее Олаф Шольц говорил о том, что "ФРГ не желает допустить расширения масштабов войны". Затем канцлер согласился предоставить танки Украине, но только при условии, что США передадут Abrams для ВСУ.

19 января Бундестаг провалил голосование по предоставлению танков Киеву.

18 января Европарламент призвал Шольца срочно передать Украине танки Leopard 2.

11 января президент Польши Анджей Дуда объявил о передаче Украине роты танков Leopard.

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