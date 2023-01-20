Генеральный секретарь Организации североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет, что на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-8") объявили о значительном новом пакете "боевых возможностей" для Украины.
"Я приветствую значительный новый пакет боевых возможностей, объявленный на "Рамштайне" для самообороны Украины. Россия готовится к новым наступлениям, поэтому срочно надо увеличить поддержку, чтобы создать возможность для Украины выиграть и вернуть оккупированную территорию", - сообщил Столтенберг в микроблоге Twitter.
Как пишет Spiegel, Столтенберг заявил, что новые пакеты военной помощи Украине помогут ей защититься от новых наступлений России и перейти к контрнаступлению. Он также ожидает дальнейшего развития дискуссии о возможной поставке немецких танков Leopard 2.
"Тот факт, что сотни новых боевых машин пехоты, бронетехники и боевых танков теперь предоставляются Украине, это будет иметь огромное значение для страны... Эта поддержка не только позволит украинцам защититься от новых наступлений России, но и позволит им начать свои наступательные действия, чтобы отвоевать территорию", - сказал Столтенберг.
Военная помощь Украине
Как сообщал УНИАН, 19 января девять стран (представители Эстонии, Великобритании, Польше, Латвии, Литвы, Дании, Чехии, Нидерландов и Словакии) пообещали оказывать Украине беспрецедентную оборонную поддержку для ее успеха в отражении российской агрессии и изгнании вражеских войск с временно оккупированных территорий.
Сегодня, 20 января, министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин призвал участников заседания "Рамштайн-8" не замедлять темпы поддержки Украины. Министр обороны США заявил, что Россия осуществляет перегруппировку, вербовку и пытается переоснащать свои войска.
В то же время Остин добавил, что в России иссякают боеприпасы, но Иран и Северная Корея не признают помощь Российской Федерации в пополнении ее армейских запасов.