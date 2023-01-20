Россия готовится к новым наступлениям, поэтому срочно надо увеличить поддержку Украины, отметил генсекретарь НАТО.

Генеральный секретарь Организации североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет, что на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-8") объявили о значительном новом пакете "боевых возможностей" для Украины.

"Я приветствую значительный новый пакет боевых возможностей, объявленный на "Рамштайне" для самообороны Украины. Россия готовится к новым наступлениям, поэтому срочно надо увеличить поддержку, чтобы создать возможность для Украины выиграть и вернуть оккупированную территорию", - сообщил Столтенберг в микроблоге Twitter.

Как пишет Spiegel, Столтенберг заявил, что новые пакеты военной помощи Украине помогут ей защититься от новых наступлений России и перейти к контрнаступлению. Он также ожидает дальнейшего развития дискуссии о возможной поставке немецких танков Leopard 2.

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"Тот факт, что сотни новых боевых машин пехоты, бронетехники и боевых танков теперь предоставляются Украине, это будет иметь огромное значение для страны... Эта поддержка не только позволит украинцам защититься от новых наступлений России, но и позволит им начать свои наступательные действия, чтобы отвоевать территорию", - сказал Столтенберг.

Военная помощь Украине

Как сообщал УНИАН, 19 января девять стран (представители Эстонии, Великобритании, Польше, Латвии, Литвы, Дании, Чехии, Нидерландов и Словакии) пообещали оказывать Украине беспрецедентную оборонную поддержку для ее успеха в отражении российской агрессии и изгнании вражеских войск с временно оккупированных территорий.

Сегодня, 20 января, министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин призвал участников заседания "Рамштайн-8" не замедлять темпы поддержки Украины. Министр обороны США заявил, что Россия осуществляет перегруппировку, вербовку и пытается переоснащать свои войска.

В то же время Остин добавил, что в России иссякают боеприпасы, но Иран и Северная Корея не признают помощь Российской Федерации в пополнении ее армейских запасов.

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