Алексей Резников заявил об "оптимистическоом прорыве" в вопросе танков Leopard 2.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские танкисты начнут обучение на немецких танках "Leopard 2", хотя объявлений об их предоставлении еще не было.

"Имеем прорыв - это возможность для стран, которые владеют "Леопардами", начинать учебные миссии, курсы для наших танковых экипажей. С этого мы начнем, и тогда будем дальше двигаться", - сказал Резников в интервью Украинской службе "Голоса Америки".

Он добавил, что надеется, что Германия "в спокойном режиме с проведением собственных внутренних консультаций дойдет и до решения о возможной передаче танков".

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"Я оптимистично на это смотрю. Потому что первый шаг сделан: начнем учебные (украинских) экипажей программы на "Леопардах 2", - сказал министр.

По словам Резникова, договоренности об учениях были достигнуты благодаря "танковым" инициативам - Польши по танкам Leopard и Британии по Challenger.

Танки Leopard для Украины: подробности

20 января министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин призвал участников заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-8") не замедлять темпы поддержки Украины. Министр обороны США заявил, что Россия осуществляет перегруппировку, вербовку и пытается переоснащать свои войска.

В то же время Остин заявил после заседания, что решения о предоставлении Украине немецких основных боевых танков Leopard нет, как и американских танков M1 Abrams.

Накануне в Бундестаге не поддержали предложение консерваторов проголосовать за поставку танков Leopard в Украину. Вопрос передали в Комитет по иностранным делам для дальнейшего обсуждения.