В то же время предыдущая встреча в этом формате "создаст новую реальность".

Следующее заседание в формате "Рамштайн" будет авиационным. Оно состоится в феврале 2023 года.

Как отметил в эфире телемарафона заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига, прошедшая встреча в этом формате "создаст новую реальность". Это заседание можно назвать "бронетанковым".

"По моему твердому убеждению, и я уверен, что в этом мы все убедимся, этот "Рамштайн" создаст новую реальность. Я также убежден, что мы можем его неофициально назвать "бронетанковым Рамштайном". И мы тоже очень надеемся. И сегодня президент во время своего выступления это озвучил, что следующий "Рамштайн" будет авиационный", – заявил Сибига.

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Заседания в формате "Рамштайн"

Предыдущее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-8") состоялось 20 января 2022 года. Западные союзники не смогли единогласно принять решение о передаче Киеву танков Leopard 2.

В то же время министр обороны Украины Алексей Резников назвал этот "Рамштайн" замечательной встречей друзей. Он подчеркнул, что, кроме озвученной военной помощи Украине, "некоторые пакеты были озвучены за закрытыми дверями", поэтому результатом встречи он очень доволен.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что "Рамштайн-8" укрепит устойчивость Украины, но и решение о поставке нашей стране современных танков должно быть принято.

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