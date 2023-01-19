Алексей Резников показал стенд с шевронами украинских подразделений.

Министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал фото с базы Рамштайн на фоне шевронов украинских подразделений. Глава оборонного ведомства загадочно анонсировал хорошие новости.

"Рамштайн-8 обязательно принесет отличные новости украинским солдатам с этими шевронами. Следите за обновлениями!" – написал глава минобороны в Twitter.

При этом он указал, что украинские шевроны на стенде базы Рамштайн - "еще одно доказательство стремления Украины к интеграции в НАТО".

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3 января замглавы ОПУ Андрей Сибига заявил, что по результатам так называемого "Рамштайн-8" следует ожидать решения об усилении боевого потенциала ВСУ.

4 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прогнозировал, что вскоре украинские военные получат от партнеров новую броневую и огневую мощь, в том числе танки.

Министр обороны Украины Алексей Резников на ближайшем заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины планировал сообщить о вооружении, в котором нуждается Украина.

19 января министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что во время встречи министров обороны на авиабазе Рамштайн в Германии несколько стран объявят об отправке танков Leopard 2 в Украину.

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