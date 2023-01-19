Министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал фото с базы Рамштайн на фоне шевронов украинских подразделений. Глава оборонного ведомства загадочно анонсировал хорошие новости.
"Рамштайн-8 обязательно принесет отличные новости украинским солдатам с этими шевронами. Следите за обновлениями!" – написал глава минобороны в Twitter.
При этом он указал, что украинские шевроны на стенде базы Рамштайн - "еще одно доказательство стремления Украины к интеграции в НАТО".
Восьмая встреча в формате Рамштайн - что известно
3 января замглавы ОПУ Андрей Сибига заявил, что по результатам так называемого "Рамштайн-8" следует ожидать решения об усилении боевого потенциала ВСУ.
4 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прогнозировал, что вскоре украинские военные получат от партнеров новую броневую и огневую мощь, в том числе танки.
Министр обороны Украины Алексей Резников на ближайшем заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины планировал сообщить о вооружении, в котором нуждается Украина.
19 января министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что во время встречи министров обороны на авиабазе Рамштайн в Германии несколько стран объявят об отправке танков Leopard 2 в Украину.