С ликвидированными в Украине военными прощаются в зале, где занимаются дети.

Россия продолжает отрицать реальные потери в Украине, но спорткомплексы, где прощаются с ликвидированными оккупантами, уже начали "источать" неприятные запахи трупов. Это не нравится родителям, чьи дети ходят в такие комплексы для занятий спортом.

В столице Бурятии (Улан-Удэ) спорткомплекс "провонялся мертвецами", сообщает местное издание "Люди Байкала".

Там местом для прощания с оккупантами, чьи останки таки забрали с поля боя их сослуживцы, выбрали главный республиканский центр по стрельбе из лука - Лукодром. Первые тела российских военных туда начали привозить еще в начале марта, спустя несколько дней после полномасштабного вторжения РФ в Украину (24 февраля).

В течение всего этого времени дети продолжают тренироваться в спорткомплексе. В одной части здании маленькие буряты учатся стрелять из лука, а в другой, прямо за стенкой, прощаются с военными, которые были ликвидированы в Украине. Местные жители, конечно же, недовольны.

Но беспокоит их не то, что Бурятия остается одним из тех регионов, уроженцы которых, чаще других погибают в Украине. Им не нравится трупный запах. Погибших везут подолгу, иногда со дня смерти до похорон проходит месяц и даже два. Вот и причина зловония.

"Родителям не нравится, что спорткомплекс превратился в похоронный зал. Недавно там, где тренируются дети, тоже появился трупный запах. Тут всё пропахло мертвецами", - пожаловалась россиянка, чей сын ходит на занятия в этот спорткомплекс.

Церемонии прощания проходят почти каждый день, в Бурятию регулярно доставляют трупы оккупантов. Родители ликвидированных военных не хотят общаться с прессой, но некоторые из них все равно говорят, что верят в "победу" страны-агрессора и даже одобряют полномасштабное вторжение в Украину.

Некоторые родители ликвидированных оккупантов даже "меряются" тем, кому из них "повезло больше". Одни семьи получают трупы военных, а некоторым приходиться хоронить только части тел - голову и кисти.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в России публично признались, что мечтают сделать с Украиной.