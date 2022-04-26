Тысячи жестоко замученных и убитых украинцев россиянами подтверждают, что РФ ненавидит украинскую нацию.

Россия видит Украину, против которой ведет захватническую войну, "несколькими государствами".

Это, по мнению пропагандиста, секретаря Совбеза России Николая Патрушева, якобы следует из действий США.

Мол, именно Америка внушала украинцам "исключительность их (украинской – ред.) нации и ненависть ко всему русскому".

"Если сегодня и объединяются народы, которые живут в Украине, то только из-за страха перед зверствами националистических батальонов. Поэтому результатом политики Запада и подконтрольного ему киевского режима может стать только распад Украины на несколько государств", - заявил Патрушев.

Отношение России к суверенитету Украины

4 апреля российские пропагандисты из РИА Новости выпустили статью "Что Россия должна сделать с Украиной".

Авторы публикации призвали, среди прочего, к этноциду, называя всех граждан "пособниками фашистов".

Россияне допускали преследования украинцев по национальному признаку и отрицали существование самобытной культуры Украины.

Несмотря на то, что целью "спецоперации" РФ против Украины сначала Москва заявляла якобы недопущение вступления страны в НАТО, в Киеве считают, что наиболее вероятной причиной начала полномасштабного наступления является именно ненависть к Украине, подогретая искаженной историей.

Это подтверждают тысячи жестоко замученных и убитых в Буче, Бородянке, Мариуполе и тому подобное.

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