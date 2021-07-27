Мужчине не понравился праздник у девушек / скриншот из видео

В Тюмени (Россия) мужчина через балкон залез к соседкам и избил их.

Видео инцидента, которое засняла одна из участниц драки, опубликовал Telegram-канал Life Shot.

По их данным, мужчине не понравилось то, как подружки отмечали помолвку. Он высказал все, что думает о девушках, и ушёл обратно через балкон.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику и сцены насилия!!!

"Закрыли еб*****ки, на**й… Вышибу всех, на**й. Спать! Всем, бл***, спать! Уснули, на**й, мр**и!" - агрессивно кричал мужчина.

Избитая девушка / скриншот из видео

Девушка, снимавшая видео, заявила, что сосед избил ее и всех остальных девушек.

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Автор: Денис Прядко