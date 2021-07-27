"Уснули, на**й!": мужчина в футболке с надписью Russia залез через балкон к соседкам и всех их избил (видео 18+)

Он высказал все, что думает об отмечавших помолвку девушках, и ушёл обратно через балкон.

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