После инцидента пассажирка выложила видео с извинениями за свой поступок.

В России в Ханты-Мансийском автономном округе женщина принялась оскорблять и избивать водителя такси во время поездки.

Видеозапись инцидента опубликовали в местной группе в запрещенной в Украине соцсети ВКонтакте.

На опубликованном видео видно, что водитель какое-то время пытался сохранять спокойствие, но пассажирка не успокаивалась.

В ответ на такое поведение таксист отказался везти ее, но женщина продолжала настаивать на своем:

«Вези меня в Югорск, петух, вези! Разворачивайся… Отвезешь – и все, расходимся!» – закричала женщина.

Читайте такжеГоловой с размаху: россияне устроили эпичную драку с дорожным знаком (видео)Местные сайты сообщают, что после инцидента пассажирка выложила видео с извинениями за свой поступок.

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Автор: Катерина Шварц