По словам Сергея Марцинкевича, это было "реальное убийство".

Отец российского неонациста Максима Марцинкевича по прозвищу «Тесак» заявил, что отказывается верить в самоубийство сына.

Читайте также"Я уже не я": опубликовано последнее письмо российского неонациста "Тесака" перед смертью (фото)Как пишет Gazeta.ru, по словам адвоката Евгения Горошко, родственникам «Тесака» выдали его тело, чтобы они смогли проститься с погибшим:

«Были в морге, родственники простились с сыном. Сейчас тело будет отправлено на родину. Тело будет отправлено в ближайшие день-два».

Отец погибшего Сергей Марцинкевич сказал, что на теле сына видны следы пыток:

«Это было реальное убийство. На нем следы пыток, вырваны два ногтя на ногах, есть следы укола».

Отмечается, что тело Марцинкевича два дня не выдавали родственникам. Сотрудники морга то ссылались на карантинные мероприятия, то говорили о нехватке подписей на документах родственников погибшего.

Смерть «Тесака»: что известно

В среду, 16 сентября, стало известно о смерти Марцинкевича в СИЗО. Его тело нашли в одиночной камере, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву. Его везли в столицу для явки с повинной по новому делу, пояснил один из его адвокатов Иван Сидоров.

По словам Алексея Михальчика, другого адвоката Марцинкевича, его пытали на протяжении последних трех месяцев. «Тесак» якобы рассказывал ему о пытках, целью которых было добиться от него признания в убийствах, совершенных в Москве в 90-х.

Кто такой «Тесак»

Впервые «Тесак» стал известен как лидер межрегионального отделения неонацистской молодежной организации «Формат 18».

После этого он стал сооснователем и общественного движения «Реструкт». Самый популярный проект этого движения - «Оккупай-педофиляй», целью которого была борьба с педофилами.

Против «Тесака» было возбуждено четыре уголовных дела.

В декабре 2018 года «Тесака» приговорили к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей. Через год приговор Марцинкевичу пересмотрели и вид исправительного учреждения изменили на колонию общего режима. В октябре 2014 года Тесак заявлял, что не собирается кончать жизнь самоубийством.

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Автор: Катерина Шварц