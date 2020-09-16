Со слов родных Марцинкевича, он назвал пытки "адом", который никогда не испытывал.

Российский журналист Евгений Левкович заявил, что сотрудники ФСБ из Москвы жестко пытали неонациста Максима Марцинкевича по прозвищу «Тесак» в следственном изоляторе.

Читайте такжеЗа шесть дней до самоубийства: в сети появилось последнее фото неонациста "Тесака" в СИЗООб этом он написал в Facebook.

По словам Левковича, родные и адвокаты не могли связаться с «Тесаком» последние несколько месяцев:

«Его все-таки нашли в красноярском СИЗО, но к нему опять же никого не пускали, ссылаясь на карантин».

Он подчеркнул, что, когда защитника пустили к Марцинкевичу, тот рассказал о регулярных пытках при участии сотрудников ФСБ из Москвы.

«Максим сказал, что не может больше выносить пыток. Дословно, со слов близких – «я такого ада не испытывал никогда». При этом он надеялся, что когда его доставят в Москву (а сейчас он как раз был на этапе в Москву), то всё прекратится, поскольку возможности обратиться куда-то и защитить себя в Москве какие-никакие, но есть. Видимо, ничего не прекратилось, а только усилилось», – написал Левкович.

Смерть «Тесака»: что известно

В среду, 16 сентября, стало известно о смерти Марцинкевича в СИЗО. Его тело нашли в одиночной камере, где он находился временно для дальнейшей пересылки в Москву. Его везли в столицу для явки с повинной по новому делу, пояснил один из его адвокатов Иван Сидоров.

По словам Алексея Михальчика, другого адвоката Марцинкевича, его пытали на протяжении последних трех месяцев. «Тесак» якобы рассказывал ему о пытках, целью которых было добиться от него признания в убийствах, совершенных в Москве в 90-х.

Кто такой «Тесак»

Впервые «Тесак» стал известен как лидер межрегионального отделения неонацистской молодежной организации «Формат 18».

После этого он стал сооснователем и общественного движения «Реструкт». Самый популярный проект этого движения - «Оккупай-педофиляй», целью которого была борьба с педофилами.

Против «Тесака» было возбуждено четыре уголовных дела.

В декабре 2018 года «Тесака» приговорили к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей. Через год приговор Марцинкевичу пересмотрели и вид исправительного учреждения изменили на колонию общего режима. В октябре 2014 года Тесак заявлял, что не собирается кончать жизнь самоубийством.

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Автор: Катерина Шварц