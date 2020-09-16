Марцинкевич воспользовался одноразовым бритвенным станком.

В России в челябинском СИЗО в возрасте 36 лет покончил с собой неонацист Максим Марцинкевич по прозвищу «Тесак».

Читайте также"Оккупай-педофиляй" по-одесски: полиция задержала последователей российского неонациста "Тесака" (фото, видео)Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источники.

Отмечается, что Марцинкевич воспользовался одноразовым бритвенным станком. Он также оставил предсмертную записку.

Предсмертная записка

В своем прощальном послании Максим Марцинкевич заявил, что не хочет доставлять неприятностей администрации СИЗО.

Он также попросил передать своей гражданской супруге, живущей в Екатеринбурге, книгу о коммунизме и личный дневник.

Кто такой «Тесак»

Впервые «Тесак» стал известен как лидер межрегионального отделения неонацистской молодежной организации «Формат 18».

После он стал сооснователем и общественного движения «Реструкт». Самый популярный проект этого движения — «Оккупай-педофиляй», целью которого была борьба с педофилами.

Против «Тесака» было возбуждено четыре уголовных дела:

По совокупности двух первых приговоров ему было назначено три с половиной года лишения свободы, по последнему - 2 года и 10 месяцев.

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Автор: Катерина Шварц