Максим Марцинкевич оставил предсмертную записку / фото svoboda.org
В России в челябинском СИЗО в возрасте 36 лет покончил с собой неонацист Максим Марцинкевич по прозвищу «Тесак».
Читайте также"Оккупай-педофиляй" по-одесски: полиция задержала последователей российского неонациста "Тесака" (фото, видео)Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источники.
Отмечается, что Марцинкевич воспользовался одноразовым бритвенным станком. Он также оставил предсмертную записку.
Предсмертная записка
В своем прощальном послании Максим Марцинкевич заявил, что не хочет доставлять неприятностей администрации СИЗО.
Записка "Тесака" / фото t.me/radiogovoritmsk
Он также попросил передать своей гражданской супруге, живущей в Екатеринбурге, книгу о коммунизме и личный дневник.
Кто такой «Тесак»
- Впервые «Тесак» стал известен как лидер межрегионального отделения неонацистской молодежной организации «Формат 18».
- После он стал сооснователем и общественного движения «Реструкт». Самый популярный проект этого движения — «Оккупай-педофиляй», целью которого была борьба с педофилами.
- Против «Тесака» было возбуждено четыре уголовных дела:
- По совокупности двух первых приговоров ему было назначено три с половиной года лишения свободы, по последнему - 2 года и 10 месяцев.
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