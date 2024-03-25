Трое признали себя виновными по всем пунктам обвинения.

Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения под стражу всем четырем фигурантам дела о нападении на Крокус Сити Холл.

Как пишет CNN, всем четырем подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 22 мая.

Каждый из четырех обвиняемых в совершении теракта в концертном зале "Крокус" был доставлен в суд в Москве отдельно. Им инкриминируют совершение преступления, предусмотренного частью 3 пункта "б" статьи 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), за которое УК РФ предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы. Трое признали себя виновными по всем пунктам обвинения.

Видео дня

Теракт в "Крокусе" - что известно о подозреваемых

Далерджон Мирзоев: 32-летний подозреваемый из Таджикистана имел временную регистрацию на три месяца в российском Новосибирске. Срок действия регистрации истек.

Сайдакрами Рачабализода: Сказал суду, что имеет российские регистрационные документы, но не может вспомнить, где они. Он общался через переводчика. Рачабализода родился в 1994 году.

Шамсидин Фаридуни: Родился в 1998 году в Таджикистане и является гражданином этой страны. Фаридуни официально работал на заводе в российском городе Подольск и был зарегистрирован в городе Красногорске.

Мухаммадсобер Фаизов: Прибыл в суд в инвалидной коляске, его сопровождал врач. Фаизов был временно безработным, а до этого работал в парикмахерской в Иваново, где и был зарегистрирован. Сообщается, что он 2004 года рождения.

Теракт в "Крокусе" - что известно

Напомним, вечером 22 марта в Подмосковье произошел масштабный теракт. Несколько человек, одетых в камуфляж, открыли стрельбу из автоматов по посетителям концерта группы "Пикник" в Crocus City Hall. В результате этого, по данным российских СМИ, погибло более 140 человек, пострадало около 290, из них более 180 - госпитализированы.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация ИГИЛ. При этом российский диктатор Владимир Путин выступил с обращением, в котором связал нападение террористов с Украиной, и провел аналогию с преступлениями нацистов во времена Второй Мировой войны.

Сегодня, 25 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проведет совещание, на котором обсудят меры, связанные с терактом в Подмосковье. Каких-либо комментариев о ходе расследования Кремль пока давать не планирует и за помощью в расследовании к другим странам обращаться не будет.

Вас также могут заинтересовать новости: