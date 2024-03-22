Юсов заявил, что это сознательная провокация спецслужб Путина, о которой предупреждало международное сообщество.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что теракт, который произошел в Подмосковье, является сознательной провокацией режима Владимира Путина, о которой предупреждало ранее международное сообщество.

"Это сознательная провокация спецслужб Путина, о которой предупреждало международное сообщество. Кремлевский тиран с этого начинал свою карьеру и такими же преступлениями против собственных граждан хочет ее завершить", - заявил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в комментарии "Украинской правде".

Теракт в Москве - детали

Первые сообщения о стрельбе в концертном зале Крокус Сити Холл появились около 20:15 по московскому времени. Сегодня там должен был пройти концерт группы "Пикник". Когда началась стрельба, в здании могло быть до 7200 человек. В нападении участвовало не менее пяти человек, пишут близкие к силовикам телеграм-каналы.

Видео дня

Телеграм-каналы сообщают о 40 погибших и 130 раненых. На первых видео из здания видны тела людей на полу. Позже появилось видео, на которых террористы, вошедшие в здание, в упор расстреливают людей. Начался пожар, произошло несколько взрывов. В здании было заблокировано несколько сотен человек, МЧС сообщило о 100 выведенных из подвала людей.

Спецподразделения прибыли в Крокус Сити около 21:30 - более чем через час после первых сообщений о стрельбе. В это время канал ВЧК-ОГПУ написал, что первая колонна спецназа пошла на штурм. Было сообщение о том, что несколько террористов забаррикадировались в здании. Также сообщалось, что четырем из них удалось сбежать.

Пожарные долгое время не могли начать тушить пожар, поскольку в здании не была проведена зачистка. Крышу Крокус-Сити тушат с вертолетов, она практически полностью охвачена огнем. Сообщается об обрушении крыши.

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