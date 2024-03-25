Путин сегодня проведет совещание, на котором обсудит "меры".

В Кремле прокомментировали теракт, во время которого 22 марта в подмосковном клубе "Крокус" погибли десятки людей, заявив, что к помощи других стран обращаться не будут.

Как сообщают росСМИ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин сегодня, 25 марта, проведет совещание, на котором обсудят меры, связанные с терактом в Подмосковье.

При этом отмечается, что каких-либо комментариев о ходе расследования Кремль пока давать не планирует и за помощью в расследовании к другим странам обращаться не будет, хотя борьба с терроризмом требует международного сотрудничества.

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"Спецслужбы России работают по теракту в "Крокусе" самостоятельно, ни о какой помощи других стран речи не идет. Контактов с западными странами в связи с расследованием теракта в Крокусе нет… Борьба с терроризмом требует международного сотрудничества, оно сейчас ни в какой мере не ведется в связи с максимально обостренным периодом", — заявил Песков.

Он также добавил, что в настоящее время Кремль не принимает участия в дискуссии о возможности отмены моратория на смертную казнь в России.

Теракт в "Крокусе" - подробности

Как сообщал УНИАН, президент РФ Владимир Путин проигнорировал предупреждения США о том, что в РФ готовится террористическая атака. Вместо этого он призвал руководителей спецслужб сосредоточиться на разоблачении украинских шпионов. Уже в пятницу, 22 марта, боевики "Исламского государства" совершили теракт и убили в концертном зале под Москвой более 150 человек. Десятки пострадавших находятся в больницах. Среди погибших и раненых – дети.

Подозреваемые в теракте задержаны, им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Под арестом - Далерджон Мирзоев, Рачабабабализод Саидакрам Муродали, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Всех их обвиняют в совершении теракта (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ). Сообщалось, что фигуранты дела при задержании подверглись пыткам.

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