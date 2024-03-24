Эксперты считают, что такая версия вполне вероятна, ведь ранее террористы "Исламского государства" уже совершали подобные преступления.

Заявление о том, что "Исламское государство" является ответственным за теракт в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье имеет правдоподобный вид и "вписывается в схему" мародерских нападений исламистских боевиков, которые были совершены ранее. Об этом заявили аналитики по вопросам безопасности, пишет Reuters.

Однако, по словам одного из ведущих экспертов, необычно и поразительно то, что злоумышленники создали и выполнили план побега, вместо того, чтобы продолжать свои преступные действия до конца, пока их не застрелят.

Известно, что "Исламское государство" сделало заявление, во время которого взяло на себя ответственность за нападение, которое произошло в пятницу вечером, в результате которого погибло 133 человека.

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"Россия не сообщила, кто, по ее мнению, стоит за массовым расстрелом, но заявила - без предоставления доказательств - что преступники имели контакты в Украине. Она заявила, что нападавшие скрылись на машине и были схвачены через несколько часов возле украинской границы. Украина, которая с 2022 года защищается от российского вторжения, категорически отрицает свою причастность к этому инциденту", - отмечают в издании.

В то же время чешский эксперт по вопросам безопасности Адам Дольник, который занимался изучением прошлых исламистских нападений в Индии, Кении, РФ и других странах, отметил, что заявление Исламского государства является правдоподобным, однако "это не помешает россиянам использовать его в своих внешнеполитических планах в отношении Украины и Запада".

По его словам, "Исламское государство" уже имеет опыт предыдущих нападений на РФ, среди которых взрыв самолета из египетского курорта Шарм-эль-Шейх в Санкт-Петербург, который произошел в 2015 году, а также нападение на российское посольство в Кабуле в 2022 году.

"Если вы выстроите все эти вещи вместе, то я думаю, что вполне возможно, что это была бы атака ИГИЛ", - отметил Дольник.

Эксперт добавил, что выполнение нападения и побег говорят о высоком уровне планирования и координации, ведь в таких ситуациях боевики могут попасть в плен "туннельного видения" и оказаться рассеянными и изолированными от своих соратников.

"Если они были достаточно скоординированы, чтобы фактически совершить побег все вместе, все одновременно, это, на мой взгляд, свидетельствует о действительно хорошо спланированном нападении и четкой координации между отдельными нападающими", - объяснил он.

Теракт в Подмосковье: что известно

Как писал УНИАН, 22 марта в Подмосковье произошел масштабный теракт, там неизвестные расстреляли посетителей здания Crocus City Hall. Также в здании произошел серьезный пожар.

Позже стало известно, что были убиты по меньшей мере два террориста. Сообщалось, что одного из них убили еще в зрительном зале киноцентра, однако неизвестно, кто именно это сделал. Второго участника группы убили в Брянской области, где российские силовики перехватили авто с возможными исполнителями теракта.

В то же время российский оппозиционный политик Андрей Сидельников заявил, что теракт в "Крокусе" организовал именно российский диктатор Владимир Путин. По его словам, такое преступление планировали спецслужбы РФ, а выдумку об "украинском следе" распространили для того, чтобы усилить террор внутри РФ с целью объявления масштабной мобилизации.

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