Теракт в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье организовал режим российского диктатора Владимира Путина. Об этом заявил российский оппозиционный политик Андрей Сидельников.
В эфире "24 канала" он отметил, что сам теракт планировали спецслужбы РФ. По его словам, выдумку об "украинском следе" вбросили для того, чтобы усилить террор внутри России с целью объявления масштабной мобилизации.
События в "Крокусе" российские власти попытаются использовать как оправдание необходимости будущей мобилизации. Мол, россияне должны идти на фронт, чтобы "отомстить украинцам".
"Когда идут атаки дронов (по России), украинские силовые органы не скрывают и говорят, что это происходит из-за нападения России на Украину, из-за того, что Россия совершает геноцид украинского народа. Поэтому причастность Украины к теракту полностью исключаю из-за того, как российские власти реагируют на действия ВСУ", – добавил Сидельникова.
По его мнению, план теракта рождался в Кремле. Он также напомнил о теракте в школах Беслана осенью 2004 года. После тех событий Путин отменил выборы губернаторов.
"Власти России привыкли через запугивание населения принимать репрессивный закон. Поэтому и встал вопрос смертной казни, который уже широко обсуждается депутатами Госдумы. Эти методы будут введены под предлогом борьбы с террористами", – считает оппозиционный политик.
Теракт в Подмосковье
22 марта 2024 года в подмосковном Красногорске в Crocus City Hall произошел теракт. Там вооруженные люди открыли стрельбу. После этого в здании вспыхнул пожар.
В росСМИ сообщают о более 100 погибших. Звучало немало версий относительно того, кто совершил теракт, в частности говорили о связи нападавших с ИГИЛ. В то же время российский диктатор Владимир Путин, который выступил с обращением почти через сутки после теракта, "приплел" к этим событиям Украину.
На фоне таких заявлений Великобритания предупредила Путина не использовать теракт в "Крокус Сити Холле" для эскалации войны против Украины. В Лондоне отметили, что нет никаких признаков причастности Украины к тому, что произошло.