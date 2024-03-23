США сообщали об угрозе терактов в России не только публично 7 марта, но и в частном порядке российским чиновникам.

За атакой на мирных граждан в Подмосковье несет ответственность ячейка террористической организации Исламского государство. Как сообщает New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников, в марте США собрали разведданные о том, что Исламское Государство планирует теракт в России. Члены ИГИЛ активно действуют в России, сообщил один из американских чиновников.

Спецслужбы США собирали разведданные и к марту пришли к выводу, что "Вилаят Хорасан", афганская ячейка ИГИЛ, планирует теракт в Москве. По словам представителей контртеррористической службы США, после периода относительного затишья ИГИЛ вновь вернулось к планированию атак в Европе. Причем большинство из этих планов были сорваны.

Аналитик по борьбе с терроризмом в консалтинговой фирме по безопасности Soufan Group Колин Кларк уточняет, что ИГИЛ последние два года "был зациклен" на России, критикуя Путина в своей пропаганде. Сторонники террористического объединения говорят, что на его руках кровь мусульман - имея в виду войны России в Чечне, Сирии и Афганистане.

Видео дня

The New York Times также сообщает, что США сообщали об угрозе терактов в России не только публично 7 марта, но и в частном порядке российским чиновникам.

Официальный представитель США сообщил CBS News, что у США действительно есть разведданные, подтверждающие заявление Исламского государства об их ответственности и у них нет оснований сомневаться в них.

Теракт в Подмосковье - детали

Вечером 22 марта не менее полдесятка террористов в камуфляже ворвались в здание концертного холла Крокус под Москвой и начали беспорядочную стрельбу. В результате минимум 40 человек погибли, более 140 пострадали. После стрельбы террористы подожгли здание.

Министерство иностранных дел Украины категорически отвергает обвинения, которые начали звучать от российских официальных лиц, в якобы причастности Украины к стрельбе в концертном зале "Крокус" в подмосковном Красногорске.

Военная разведка Украины возложила ответственность за операцию на российские спецслужбы и заявила, что они, вероятно, воспользуются последствиями для усиления поддержки военны.

Вас также могут заинтересовать новости: