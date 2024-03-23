Власти РФ заявили, что непосредственных исполнителей теракта они задержали.

Как минимум двое участников террористической группы, устроившей стрельбу в подмосковном "Крокус Сити Холле" были убиты. Об этом сообщает российская редакция BBC со ссылкой на источник, знакомый с ходом операции российских силовиков.

По словам источника, один из террористов был убит еще в самом зрительном зале киноцентра. Кто именно его убил – не уточняется. Второй участник группы погиб в Брянской области, где российские силовики перехватили автомобиль с вероятными исполнителями теракта.

BBC утверждает, что у них есть паспорт убитого в Брянской области: это 30-летний гражданин Таджикистана, имя которого пока не называют по этическим соображениям. Издание утверждает, что ранее этот человек уже попадал в поле зрения российских "правоохранителей" за совершение административных правонарушений, в частности за нарушение 90-дневного срока безвизового пребывания в РФ.

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Также в распоряжении журналистов есть также копия документа Шамсидина Фаридуни, задержанного в Брянской области – кадры его допроса ранее публиковал УНИАН. Фаридуни тоже является гражданином Таджикистана.

Теракт в Подмосковье: последние новости

По данным российских властей, в результате нападения террористов на киноцентр "Крокус" в Подмосковье погибли не менее 130 человек. Впоследствии российские власти сообщили о задержании 11 человек, причастных к теракту, в том числе 4 непосредственных исполнителей.

При этом известно, что как минимум одного из задержанных российские силовики зверски пытали, а потом сняли с ним короткое видео с "допросом".

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