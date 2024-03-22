Из здания концертного зала валит дым.

Вечером в пятницу, 22 марта, в подмосковном Crocus City Hall неизвестные в камуфляже открыли стрельбу из автомата по людям.

По данным российских СМИ, инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник". Очевидцы рассказывали, что мужчина открыл стрельбу из автомата, а также бросал петарды. Сообщалось о не менее 12 убитых и 35 раненых.

Сначала в сети опубликовали видео, на которых люди прячутся от стрелка в здании. Позже стало известно, что нападавших могло быть двое или трое. На одном из роликов можно увидеть, как двое мужчин в масках заходят в здание и стреляют.

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