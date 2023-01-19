Артемий Троицкий давно знает пропагандистов и помнит, какими они были раньше.

Российский оппозиционер и музыкальный критик Артемий Троицкий высказался о кремлевских пропагандистах, которые помогают кровавому диктатору дурачить жителей РФ. Дмитрий Киселев и Владимир Соловьев являются алчными, им плевать на принципы.

Троицкий лично знаком с ними двумя. Он помнит, какими были пропагандисты до того, как продались Кремлю. Своим мнением о Киселеве и Соловьеве оппозиционер поделился в новой "Балаканке".

"Еще тогда я составил полное представление об их моральном облике. Я могу сказать, что Киселев, что Соловьев, об этих двух я могу говорить уверенно, потому что знал их неплохо лично. И тот, и другой, в общем-то, никаких таких убеждений у них нет. Это абсолютно продажные шкуры, которые работают на тех, кто им лучше платит и дает им какие-то привилегии", - отметил Троицкой.

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Он вспомнил, что до своей карьеры на росТВ Киселев был сначала "западником", а затем "щирим украинцем". Пропагандист совсем не был похож на человека, которому нравятся идеи "русского мира".

"Я прекрасно помню, когда мы с ним познакомились. Он был "супер-западник", у него была жена англичанка, у него была горничная из Таиланда. Он говорил по-русски с некоторым даже европейским акцентом. То есть он был такой "западник", что даже я, известный "западник", на его фоне выглядел как мужик в лаптях", - рассказал Троицкий.

Критик также напомнил, что раньше Киселев выступал на украинском телевидении. Более того, пропагандист спокойно говорил на языке нашей страны, но потом он быстро "переметнулся". Киселеву неплохо платят, считает Троицкий. Пропагандист купил себе шале во временно оккупированном Крыму, однако едва ли он сможет долго радоваться недвижимости на полуострове.

Говоря о Соловьеве, Троицкий отметил, что тот является невероятно алчным человеком:

"Соловьев - это человек с невероятным комплексом нарциссизма. Больше всего он любит себя, он балдеет от звука собственного голоса, он, опять же, невероятно алчный. То есть вот эти фразы типа: "Только бизнес, ничего личного", это дежурная фраза Владимира Соловьева. Так что они просто мерзавцы, они абсолютно аморальные негодяи".

Троицкий подчеркнул, что ему плевать на критику со стороны пропагандистов. Ведь он знает, сколько стоит их слово.

Соловьев и Киселев - как "рупоры Кремля" стали посмешищем

Летом 2022 года российскому пропагандисту Киселеву сожгли машины в Крыму. Тогда Арестович отметил, что на этом пожары не закончатся. Киселева, к слову, уже давно внесли в "черный список" Минкульта. Сейчас он стал реже появляться на росТВ, чего не скажешь о его коллеге Соловьеве.

Не так давно Соловьев призвал россиян не бояться смерти в Украине. Он заявил, что "смерть – это окончание одного земного пути и начало другого". А в начале января этого года Соловьев придумал басни, чтобы российских срочников бросали на войну в Украину. Топ-пропагандист Кремля сочиняет сказки о том, что российские срочники сами рвутся на фронт.

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