Признано, что он создает угрозу национальной безопасности Украины.

Российского пропагандиста и журналиста Дмитрия Киселева внесли в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Об этом сообщают в Министерстве культуры и информационной политики.

Приказ подготовлен на основании решения Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания от 10.02.2022.

МКИП осуществляет действия по внесению изменений в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Раньше пропагандист Киселев заявил, что представители ЛГБТ-сообщества находятся "в особой группе риска по коронавирусу".

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