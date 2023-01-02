Российский пропагандист заявил, что "смерть – это окончание одного земного пути и начало другого"

Известный российский пропагандист Владимир Соловьев призвал мобилизованных россиян не бояться умирать в войне против Украины. Он заявил, что "жизнь сильно переоценена", а "смерть – неизбежна".

"Жизнь сильно переоценена. Зачем бояться того, что неизбежно? Тем более мы же в рай попадем. Смерть – это окончание одного земного пути и начало другого", – заявил пропагандист.

По его словам, не нужно бояться смерти, потому что это неотвратимо.

Видео дня

"Как говорил кто-то из классиков: "Жить нужно ради того, за что можешь умереть". Так и должно быть", - отличился бредовым заявлением Соловьев.

При этом он указал, что оккупанты на фронте якобы "четко понимают, за что воюют", потому что у них появилась не материальная мечта, а более "почетная".

Заявления Соловьева - чем отличился российский пропагандист

Российский пропагандист Владимир Соловьев неодноратно отличался весьма странными заявлениями. Он неоднократно призывал захватить Киев или применить ядерное оружие.

Кроме того, он в эфире своей передачи упрекнул Москву в развращении "псевдопатриотической колонны", упомянув в этом контексте "поездку" в Украину российского террориста Игоря Гиркина.

После визита президента Украины Владмира Зеленского в Вашингтона у Соловьева произошло обострение. Он заявил, что на встрече Зеленского и Байдена везде были "тайные намеки".

Вас также могут заинтересовать новости: