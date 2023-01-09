Топ-пропагандист Кремля придумывает сказки, что российские срочники сами рвутся на войну.

Главный российский пропагандист Владимир Соловьев с экрана росТВ призывает разрешить срочникам воевать против Украины. Соответствующее заявление прозвучало в эфире "России 1".

"Ну, всегда на войнах молодые... Сколько ребят, которые сейчас проходят срочную службу, говорят: "Дайте повоевать, нас полгода готовят, мы можем, знаем, умеет. Наши отцы там. Пустите нас туда", — цинично заявил путинский приспешник.

В ответ депутат Госдумы РФ Бабаков пообещал, что "очень плотно" поработает над этим вопросом во время весенней сессии.

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Какими бредовыми заявлениями отличился Соловьев

Ранее известный российский пропагандист Владимир Соловьев призвал мобилизованных россиян не бояться умирать на войне против Украины. Он заявил, что "жизнь сильно переоценена", а "смерть – неизбежна".

Также топ-пропагандист Кремля признал, что война будет затяжной, а это значит, на его взгляд, что нужно увеличить срок прохождения срочной службы в армии.

Кроме того, Соловьев в истерике разразился новым неблагополучным прогнозом для россиян и пригрозил походом оккупационной армии в Европу. В очередном видео он заявил, что войска РФ вторгнутся в Гаагу, Париж и Берлин, якобы для того, чтобы о России "думали с уважением".

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