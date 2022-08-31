Страны Европы все сильнее затягивают "санкционную удавку" на шее россиян

Россияне могут лишиться недвижимости в Польше, Литвы, Латвии и Франции. Угроза возникла из-за проблем с оплатой коммунальных услуг.

Об этом пишет РИА Новости.

Партнер Intermark Real Estate Ирина Мошева отметила, что собственники жилья в Литве и Латвии могут столкнуться с этой проблемой, потому что власти этих стран ограничили въезд для россиян и ряд других мер. К примеру, Рига не будет продлевать действие вида на жительство россиянам. Кроме того, карты российских банков нельзя использовать за границей.

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По ее словам, гражданам РФ приходится оформлять карты в банках Турции, Армении и Казахстане. Кроме того, некоторые владельцы недвижимости заключают соглашения с управляющими компаниями по оплате коммунальных платежей. Также, она отметила, что россияне рассматривают возможность получения второго паспорта через покупку гражданства за инвестиции. Среди наиболее популярных стран оказались Вануату, Черногория, Гренада и Турция.

В свою очередь гендиректор Golden Brown Group Татьяна Бурлаковская заявила, что риски потери недвижимости для россиян существуют во Франции, Италии и Испании.

В то же время гендиректор Tweed Ирина Могилатова указала на проблемы с недвижимостью в Польше, Чехии и Болгарии. Она считает, что в скором времени эту недвижимость придется продать по очень низким ценам.

Визовый бан для россиян - что известно

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявлял, что среди стран-членов Европейского союза есть разные мнения по поводу возможного запрета выдачи виз российским гражданам.

Ряд стран, в частности, Франция и Германия выступают против введения полного запрета на выдачи виз ЕС гражданам России.

Как компромиссное решение рассматривается приостановление действия соглашений об упрощении визового режима с Россией и Беларусью.

Financial Times со ссылкой источники сообщала, что министры иностранных дел Евросоюза поддержали приостановку действия соглашения ЕС об упрощении визового режима с Россией, чтобы ограничить количество выдаваемых виз россиянам.

Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель выступал против предложения запретить выдачу шенгенских виз гражданам РФ. Он также заявил накануне встречи министров, что министры иностранных дел Европейского союза вряд ли единодушно поддержат запрет на выдачу виз всем россиянам.

Пять стран ЕС, граничащих с Россией (Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия), могут запретить российским туристам въезд в свои страны, даже если Евросоюз не введет общесоюзный запрет. В Латвии также рассматривают возможность аннулировать визы и виды на жительство для россиян, которые поддерживают войну против Украины.

31 августа глава МИД Венгрии Петер Сийярт заявил, что ЕС приостановит действие соглашения с Россией, которое упрощает выдачу виз, но полного запрета на выдачу виз не будет.

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