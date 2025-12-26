17-летний сын Тины Кароль неожиданно прервал ее концерт и растрогал поступком (видео)

Исполнительница выступала во Львовском национальном академическом театре оперы и балета.

17-летний сын известной украинской певицы Тины Кароль Вениамин устроил ей настоящий сюрприз во время концерта во Львове 25 декабря. Видео с его неожиданным появлением на сцене завирусилось в сети.

Исполнительница выступала во Львовском национальном академическом театре оперы и балета, как в один момент к ней на сцену поднялся Вениамин с шикарным букетом белых роз.

Судя по реакции звездной мамы, поступок сына ее очень растрогал.

Стоит отметить, что на рождественском концерте во Львове Кароль впервые презентовала альбом "Кохання. Сльози. Маніфест", релиз которого запланирован на 20 марта к 20-летию творческой карьеры исполнительницы. Как писал УНИАН, в альбом войдут украиноязычные версии ее хитов ("Ноченька", "Жизнь продолжается", "Сдаться ты всегда успеешь", "Помню", "Выше облаков").

Напомним, сын Тины Кароль Вениамин с 2014 года живет в Великобритании. Он получает образование в престижном учебном заведении на окраине Лондона Repton Preparatory School, владеет английским, французским и испанским языками.

Ранее сообщалось, что парень уже выбрал специализацию (политология, экономика и бизнес), а также планирует вернуться в Украину после учебы.

Вас также могут заинтересовать новости: