Министры иностранных дел стран ЕС обсудят этот вопрос на следующей неделе.

Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель выступил против предложения запретить выдачу шенгенских виз гражданам РФ.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Запретить въезд всем россиянам – не лучшая идея. Мы должны быть более избирательными", – заявил Жозеп Боррель на конференции в Испании.

По словам Борреля, ЕС не должен открывать свои двери для олигархов, но "есть много россиян, которые хотят бежать из страны, потому что они не хотят жить в такой ситуации".

Боррель указал, что некоторые страны уже приняли ряд мер по запрету на выдачу виз, а некоторые другие страны ЕС не собираются поддерживать такой запрет.

Обсуждение запрета на выдачу виз для российских туристов запланировано на встрече министров иностранных дел блока в Праге в конце месяца.

Запрет виз для граждан России: что стоит знать

Как сообщал УНИАН, за запрет на выдачу шенгенских виз гражданам РФ выступили пять стран: Эстония, Литва, Чехия, Финляндия и Дания. Первая страна из списка уже реализовала ограничение на въезд.

В России на фоне подобных заявлений за последние две недели количество заявок на шенгенскую визу выросло на 40%, а чиновники из РФ пригрозили ответом на запрет.

Чехия, которая главенствует в Совете Европейского Союза, намерена предложить странам ЕС рассмотреть прекращение выдачи шенгенских виз для россиян на заседании в конце августа. По мнению представителей государства, это может быть очень эффективная санкция.

При этом в Латвии рассматривают возможность аннулировать визы и виды на жительство для россиян, которые поддерживают войну против Украины.

14 августа дипломаты Польши заявили о том, что работают над запретом выдачи виз гражданам Российской Федерации. Решения по этому вопросу может быть уже в ближайшие недели.

18 августа Дания заявила о том, что ограничит выдачу виз россиянам независимо от решения ЕС. 18 августа стало известно о том, что россиянам придется ждать финские визы по 5 месяцев.

19 августа 2022 года министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал страны Евросоюза аннулировать выданные россиянам туристические многократные шенгенские визы.

Но против визовых санкций выступает канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, нельзя закрывать границы, ведь есть российские граждане, которые не поддерживают войну и бегут от режима Путина. Однако высокопоставленный немецкий дипломат в разговоре с CNN рассказал о другой причине, почему Шольц противится запрету на шенгенские визы. По его словам, канцлер стремится "сбалансировать свою собственную партию, которая расколота между теми, кто хочет диалога с Россией, и теми, кто хочет казаться жестким".

Кроме немецкого канцлера против запрета на въезд российских туристов в Евросоюз выступили также в Греции и на Кипре, в Португалии, Швеции. Однако в парламенте Чехии поддержали "визовый бан" ЕС для граждан Российской Федерации.

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