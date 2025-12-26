ГУР 'поздравило' с Рождеством россиян в Крыму и сожгло их дорогостоящее вооружение (видео)

Также, отмечают в ГУР, нанесен удар по вражеской защитной конструкции для вооружения и военной техники.

Во временно оккупированном Крыму Силы обороны уничтожили дорогостоящие военные цели россиян, среди которых - средства противовоздушной обороны.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны. "Мастера спецподразделения ГУР "Призраки" накануне Рождества Христова снова наведались во временно оккупированный Крым и сожгли ряд дорогостоящих целей российских захватчиков", - говорится в сообщении.

В частности, успешно поражены: пусковая установка комплекса С-300В; радиолокационная система РСП-6М2; командно-штабная машина "Редут-221" из состава ЗРК "Бук-М3"; станция радиолокации РПН 9С36М из состава ЗРК "Бук-М3".

Также, отмечают в ГУР, нанесен удар по вражеской защитной конструкции для вооружения и военной техники, вокруг которой "шастали" двое российских оккупантов.

Удары по оккупированному Крыму

На днях ГУР Минобороны сообщило об успешной операции на военном аэродроме в Липецке. В частности, в ночь на 21 декабря там вспыхнул пожар, в результате которого сгорели два дорогостоящих истребителя Су-30.

Ориентировочная суммарная стоимость двух пораженных истребителей, которые Россия использовала в войне против Украины, составляет $100 млн.

Планирование указанной операции заняло две недели. В частности, изучался маршрут патрулирования и график смены часовых, что позволило незаметно проникнуть на военный объект россиян и поразить "сушки" прямо в защитном ангаре.

