В планах - обсудить чувствительные вопросы относительно переговоров, отметил президент Украины.

Сейчас 20-пунктный план по окончанию войны в Украине готов на 90%. Об этом журналистам сообщил президент Владимир Зеленский.

"Наша задача - делать так, чтобы все было готово на 100%. Это непросто, и никто не говорит, что 100% это сразу будет, но, тем не менее, мы должны каждой такой встречей, каждым таким разговором приближать желаемый результат", - сказал Зеленский.

Он отметил, что во время визита украинской делегации в США, будет обсуждена широкая адженда вопросов. Также подтвердил, что уже в это воскресенье может состояться его личная встреча с президентом США Дональдом Трампом.

"Мы будем обсуждать именно эти документы: гарантии безопасности - а там несколько документов в этом блоке, и желательно найти возможность обсудить их все. Далее экономическое соглашение - там пока базовые наработки, хотя будет несколько соглашений, и здесь надо обсудить направление. Я не могу сейчас сказать, будет ли готово что-то до конца. Именно эта встреча для того, чтобы доработать максимально, как мы сможем", - отметил Зеленский.

О реакции на мирный план от Москвы

По словам президента, Украина не получила официальной реакции от Москвы на обнародованный 20-пунктный мирный план. Он отметил, что Украина коммуницирует по этим вопросам исключительно с Соединенными штатами.

"Американцы, в свою очередь, коммуницируют с россиянами. И я думаю, мы будем знать ближайшие дни их официальную реакцию", - отметил Зеленский.

Чувствительные вопросы относительно территорий

По словам президента, Украина во время встречи в США планирует обсудить чувствительные вопросы, в частности относительно территорий Донецкой и Луганской областей, а также Запорожской АЭС и ограничения украинской армии.

"Если честно, что касается армии, то то, что закреплено сейчас в наших договоренностях, или во время наших договоренностей с американской стороной, я все это соответственно открыто сказал. Нас устраивает та армия, которая сегодня там зафиксирована, для нас это гарантии безопасности, и американская сторона нас слышит", - сказал Зеленский.

Мирные переговоры: важные новости

Напомним, ранее президент Зеленский раскрыл полный список пунктов мирного плана, проработанного США и Украиной. В нем в частности говорилось о том, что Украина получит гарантии безопасности от США и стран НАТО на уровне 5 статьи Альянса.

Что касается ЗАЭС, то Украина предлагает разделить управление станцией между Киевом и Вашингтоном пропорционально - 50/50%. Таким образом половина произведенной электроэнергии дается Украине, а по остальным США самостоятельно будет определять ее распределение.

