Второе место среди производителей зерновых в ЕС: Украина завершила сбор урожая в 2025 году

Общий объем производства зерновых ожидается на уровне около 60 млн тонн.

Украина завершила сбор урожая в 2025 году. Несмотря на полномасштабную войну и сложные погодные условия, аграрии собрали 57,6 миллиона тонн зерновых и 17,3 миллиона тонн масличных культур.

Как сообщает пресс-служба Министерства экономики окружающей среды и сельского хозяйства, после завершения уборки кукурузы общий объем производства зерновых ожидается на уровне около 60 млн тонн.

В ведомстве подчеркнули, что по объемам производства зерновых Украина уже сегодня занимает второе место среди стран Европейского Союза - после Франции (63,1 млн тонн), опережая Германию (45,2 млн тонн) и Польшу (36,5 млн тонн).

Видео дня

В то же время в производстве кукурузы Украина безусловный лидер: в 2025 году собрано 23,5 млн тонн, тогда как общий объем производства этой культуры в ЕС составляет 57 млн тонн. По подсолнечнику Украина также удерживает лидерство в 9 млн тонн против 8,5 млн тонн во всех странах ЕС вместе взятых.

Средняя урожайность зерновых в Украине в этом году составляет 5,08 т/га, что лишь на 14% ниже среднего показателя в странах Евросоюза. По этому уровню Украина находится на 18-м месте среди 27 государств-членов блока и опережает отдельные крупные аграрные страны: урожайность в Украине на 15% выше, чем в Испании, и на 11% чем в Румынии.

В то же время ведущие европейские производители - Франция и Германия демонстрируют урожайность зерновых на 42-48% выше украинской. В Минэкономики отмечают, что этот разрыв не связан с климатическими условиями, ведь производство в этих странах сосредоточено в схожих агроклиматических широтах.

"Это свидетельствует о значительном потенциале Украины для повышения урожайности за счет инвестиций, современных технологий, развития аграрной инфраструктуры и доступа к финансированию", - говорится в сообщении.

Украинский агроэкспорт - последние новости

В ноябре премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что Украина несмотря на войну остается одним из ключевых игроков на мировом продовольственном рынке. Тогда сообщалось, что страна обеспечивает 36% мирового экспорта подсолнечного масла и более 12% мировых поставок кукурузы.

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев сообщил, что Украина входит в ТОП-6 мировых экспортеров курятины.

Главный консультант центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус рассказал, что за восемь месяцев текущего года Украина не просто осталась лидером мирового рынка подсолнечного масла, но даже нарастила свою долю до 35,7%.

Вас также могут заинтересовать новости: