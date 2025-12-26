Он молчит и сидит в телефоне: 11 привычек мужа, которые говорят о скором разводе

Многие мужчины не умеют прямо говорить о своих чувствах, особенно когда речь идет о недовольстве браком.

Большинство людей вступают в брак с надеждой, что никогда не разведутся. Исполненные радости и оптимизма, мы обещаем сделать все возможное, чтобы сохранить союз. Однако со временем одному или обоим партнерам может стать некомфортно в отношениях.

Если ваш муж демонстрирует определенные привычки дома, велика вероятность, что он несчастлив, пишет редактор с дипломом бакалавра психологии Мариэлиса Рейес в материале для Your Tango.

Брак – это не всегда прямая линия счастья. Как и все в жизни, он наполнен взлетами и падениями. И хотя обоим сторонам гораздо проще прямо сказать о своих потребностях, большинство несчастных мужей держат мысли при себе, вместо этого демонстрируя следующие привычки.

Если у вашего мужа есть эти 11 привычек, он, вероятно, несчастлив

1. Он эмоционально отстраняется

Если ваш муж замыкается в себе дома, он не чувствует счастья в браке. Мужчины, которые эмоционально не вовлечены в отношения, редко бывают ими довольны. Он может избегать глубоких разговоров, никогда не говорить о своих чувствах и полностью игнорировать жену.

Клинический психолог Мелани А. МакНалли отмечает, что люди с высоким эмоциональным интеллектом способны поддерживать здоровые отношения. Если он не готов быть открытым, он вредит не только браку, но и самому себе в долгосрочной перспективе, даже не осознавая этого.

2. Его раздражают мелочи

Давайте посмотрим правде в глаза: всех нас иногда раздражают партнеры. Но если это чувство становится постоянным и вашего мужа бесят любые мелочи, это тревожный знак.

Нетерпимость к мелким промахам – это сигнал, что внутри него и в браке есть проблемы, которые нужно решать. Это раздражение не должно оставаться без внимания, так как оно указывает на глубокое недовольство.

3. Он избегает находиться дома

Нет ничего хуже, чем хотеть пойти домой, но застревать на работе. Если ваш муж имеет привычку избегать времени дома, он несчастлив. Существует огромная разница между тем, чтобы быть занятым, и тем, чтобы намеренно не приходить.

Мужчины, которые отказываются проводить время с женами, вероятно, чувствуют себя несчастными. Институт Готтмана указывает, что пары должны проводить вместе минимум шесть часов в неделю, чтобы поддерживать удовлетворенность отношениями.

4. Он перестает начинать разговоры

Общение – это жизненная необходимость для брака. Счастливые пары обладают отличными навыками коммуникации. Если ваш муж перестал инициировать беседы, он несчастлив.

Возможно, он чувствует себя непонятым или разочарованным и поэтому закрывается. Это наносит непоправимый вред отношениям, и если не проработать эти чувства, брак может закончиться разводом.

5. Он перестал проявлять нежность

Чем дольше пара в браке, тем легче потерять искру. Но полный отказ от физической привязанности – плохой знак. Если муж имеет привычку никогда не проявлять нежность, он, вероятно, не получает удовлетворения своих эмоциональных потребностей.

Исследователь Шон М. Хоран объясняет, что количество получаемой ласки лучше всего предсказывает удовлетворенность партнера. Отсутствие поцелуев и объятий говорит о том, что он не так счастлив, как хочет показать.

6. Он всегда в телефоне

Нормально расслабляться, листая ленту новостей. Но если ваш муж всегда в телефоне и не может отвлечься, чтобы уделить вам внимание, это проблема. Даже самым занятым парам нужно время наедине.

Если он не может провести его без гаджета, возможно, он более несчастен в браке, чем признается, и ищет способ "сбежать" в виртуальный мир.

7. Он молчит во время конфликтов

Разногласия нормальны. Но если муж имеет привычку молчать во время ссор, он несчастлив. Конфликт – это доказательство вовлеченности, как отмечают психологи Марк Б. Борг-младший и Харуна Миямото-Борг.

Отказ от участия в споре может означать, что он устал и чувствует, что его не слышат. Жене стоит попытаться инициировать разговор так, чтобы он почувствовал значимость своего мнения.

8. Он использует сарказм или пассивную агрессию

Саркастические и пассивно-агрессивные комментарии – признак несчастья. Прямая коммуникация всегда выигрывает, если пара хочет сохранить брак надолго.

Сарказм часто скрывает неуважение, а неуважение способно разрушить даже самые крепкие союзы.

9. Он пренебрегает заботой о себе

Если муж перестает следить за собой дома, это может говорить о проблемах в отношениях. Мужчинам, как и женщинам, нужно ставить себя на первое место.

Если он не находит времени на отдых или базовый уход, что-то идет не так. Пренебрежение собой может привести к тревожности, гневу и усталости, отмечает психолог Шейна Али.

10. Он избегает планирования будущего

Счастливые пары мечтают о будущем вместе. Если ваш муж избегает разговоров о планах, он несчастлив.

Тот, кто не хочет думать о будущем с партнером, скорее всего, не видит этого будущего вообще. Часто это скрытый поиск выхода из отношений.

11. Он становится чрезмерно независимым

На первый взгляд, независимость кажется хорошей чертой. Но гипе-независимость может сигнализировать о том, что что-то не так. Если мужчина берет все на себя, возможно, он чувствует себя небезопасно или не ощущает поддержки.

Как отмечает психолог Марк Трэверс, "гипе-независимость создает барьер, который блокирует подлинную связь, превращая самодостаточность в изоляцию".

