Полного визового бана для россиян не будет.

Европейский Союз приостановит действие соглашения с Россией, которое упрощает выдачу виз, но полного запрета на выдачу виз не будет.

Об этом заявил в среду глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает Reuters.

По словам венгерского министра, в вопросе о полном визовом бане среди стран ЕС нет единогласия.

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Сийярто сказал, что Венгрия, наряду с некоторыми другими государствами-членами, выступает против запрета на выдачу виз России.

При этом он заявил, что блок приостановит действие соглашения с Россией, которое упрощает выдачу виз. Оно действует с 2007 года.

Разрыв соглашения от 2007 года устранит преференциальный режим для россиян при подаче заявления на получение всех виз ЕС, потребует больше документов, сделает их более дорогими и значительно увеличит время ожидания.

В то же время венгерский политик сообщил, что страна подписала соглашение с российским "Газпромом" о дополнительных поставках газа с 1 сентября.

Визовый бан для россиян: что стоит знать

Сегодня, 31 августа, страны ЕС должны достичь соглашения о возможном запрете российских туристических виз. Этот вопрос будет обсуждаться на второй панели сегодняшней встречи министров стран ЕС в Праге.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявлял, что среди стран-членов Европейского союза есть разные мнения по поводу возможного запрета выдачи виз российским гражданам.

Ряд стран, в частности, Франция и Германия выступают против введения полного запрета на выдачи виз ЕС гражданам России.

Как компромиссное решение рассматривается приостановление действия соглашений об упрощении визового режима с Россией и Беларусью.

Financial Times со ссылкой источники сообщала, что министры иностранных дел Евросоюза поддержали приостановку действия соглашения ЕС об упрощении визового режима с Россией, чтобы ограничить количество выдаваемых виз россиянам.

Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель выступал против предложения запретить выдачу шенгенских виз гражданам РФ. Он также заявил накануне встречи министров, что министры иностранных дел Европейского союза вряд ли единодушно поддержат запрет на выдачу виз всем россиянам.

Пять стран ЕС, граничащих с Россией (Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия), могут запретить российским туристам въезд в свои страны, даже если Евросоюз не введет общесоюзный запрет. В Латвии также рассматривают возможность аннулировать визы и виды на жительство для россиян, которые поддерживают войну против Украины.

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